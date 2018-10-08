"Лига Севера" и "Нацфронт" будут вместе бороться за Европарламент

Итальянская партия "Лига Севера" и французский "Национальный фронт" создадут коалицию для участия в выборах в Европарламент. Об этом заявили лидеры партий Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Они рассказали, что уже работают над совместной программой и общим списком кандидатов на выборах в европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Политики обещают вместе работать, чтобы изменить политику ЕС. И главным противником видят нынешнего главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Его винят в избыточной бюрократии в ЕС и в том, что Евросоюз выгоден только для крупного бизнеса, сообщает "Россия 24".

"Враги Европы — это те, кто прячется в бункере в Брюсселе. Это президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и комиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси. Они принесли страх и нестабильность в Европу, и они не будут останавливаться. Мы работаем над тем, чтобы вернуть будущее для пятисот миллионов европейских граждан, в первую очередь итальянцам и французам", — подчеркнул министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.