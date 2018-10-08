Дипломатическая неприкосновенность уходит в прошлое
Когда США проводили высылку российских дипломатов и бесцеремонно обыскивали здания российской дипломатической миссии в сентябре прошлого года, казалось, что такие действия будут иметь далеко идущие последствия.
Так оно и вышло. Столетиями существующая система, многократно закреплённая международными конвенциями, в том числе Венской конвенцией о дипломатических и консульских сношениях, уже не воспринимается как нечто незыблемое.
США попрали сложившиеся устои силой, о чём недвусмысленно высказывался тогда весь российский дипломатический корпус, как в Москве, так собственно и в самих США.
И вот спустя год тема обысков на территории посольства иностранного государства вновь получила широкое освещение в прессе.
На этот раз речь идёт о двух других государствах – Турции и Саудовской Аравии.
Вот уже почти неделю Анкара расследует исчезновение в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи, имеющего гражданство Саудовской Аравии. Делу придали государственный статус, а президент Турции взял его под свой личный контроль.
Дело в том, что последний раз Хашкаджи видели 2 октября входящим на территорию генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. С тех пор о нём нет никакой информации и никто не может представить доказательства, что он покинул территорию дипмиссии.
Позднее, появилась версия, ставшая наиболее распространённой, говорящая о том, что Хашкажди мог быть убит на территории консульства. Об этом, в частности, заявил советник президента Турции Ясин Актай, пишет Hurriyet.
Для выяснения судьбы пропавшего журналиста, проживавшего последнее время в США и сотрудничавшего с Washington Post, саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи 4 октября вызывали в турецкий МИД.
Градус давления на дипмиссию поддержала и международное журналистское сообщество, что привело к неоднозначным и уж точно неожиданным действиям со стороны дипломатической миссии.
В субботу, 6 октября целую группу журналистов агентства Reuters пригласили в здание генконсульства и провели для них там короткую экскурсию, сообщает издание Sozcu, в ходе которой перед представителями прессы открывались даже те двери, которые в любой другой ситуации остаются закрытыми.
Сам факт подобной "открытости" свидетельствует о том, что уже и дипломаты вынуждены прибегать к шагам, которые не только не являются обязательными в их повседневной работе, но от совершения которых, они прямо защищены международными конвенциями.
Кульминацией в развитии ситуации на сегодняшний день является повторный вызов саудовского посла в турецкий МИД 8 октября, где ему был вручен официальный запрос на проведение обыска в здании дипмиссии.
Особо следует обратить внимание на то, что поводом для такого обращения стало, если не брать во внимание статус, приданный этому делу в турецком истеблишменте, по сути, рутинное для полиции любой страны расследование.
Даже сам факт пропажи журналиста основывается лишь на показаниях некой женщины, по имени Хадиджа. Турецкое агентство Аnadolu называет её невестой Хашкаджи, тогда как один из его родственников утверждает, что не знает о существовании такой женщины и её связях с журналистом.
Ещё совсем недавно турецкие следователи могли сами себе ответить на риторический вопрос о том, могут ли они пойти и обыскать генеральное консульство другого государства. И ответ был бы очевиден.
Но видимо, времена изменились, или, по меньшей мере, меняются.
Прямую параллель проводить сдействиями американских спецслужб на территории российских дипломатических объектов в Сан-Франциско и Вашингтоне, конечно, нельзя. Обстоятельства, повод и сам подход к делу иные, но почти наверняка можно сказать, что не будь событий прошлого сентября в США, и нынешнего дипломатического обострения в Турции не было бы.
Более того, очевидно, что и причины, побуждающие одно государство рассматривать возможность подобных действий в отношении другого, уже не столь исключительны.
А значит, вполне возможно, запросы, или даже требования правоохранителей, допустить их на территорию другого государства для проведения каких-либо следственных действий могут стать широко используемой международной практикой.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновниками
- МИД России вручил ноту послу Нидерландов
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Нурмагомедов встретится с болельщиками
- Глава Интерпола оказался взяточником
Самое читаемое
-
Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Знаменитая певица умирает от рака кишечника
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Бой века закончился дракой
- Греф рассказал Путину о снижении ипотечных ставок в "Сбербанке"
- Москва считает провокацией высылку четырех россиян из Нидерландов
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой