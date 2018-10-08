Референдум признан недействительным: румыны проявили равнодушие к однополым бракам

Центральное избирательное бюро Румынии подвело окончательные итоги национального референдума о новом определении семьи и запрете однополых браков, который прошел в стране 6-7 октября, сообщает ТАСС.

Плебисцит объявлен недействительным, так как на участки пришел лишь 21,10% зарегистрированных избирателей — при необходимом минимуме в 30%.

В голосовании приняло участие 3857308 граждан страны, население которой насчитывает 19638000 человек.

Волеизъявление инициировала неправительственная организация "Коалиция за семью". Она ратует за изменение нынешней законодательной формулировки о том, что "семья основывается на добровольном

браке между супругами". Ее предложили заменить на "семья основывается на добровольном браке между мужчиной и женщиной". Данная поправка должна была не допустить заключения законного брака между лицами одного пола.

Во время голосования 91,56% пришедших на участки, высказались за новое определение семьи, 6,47% проголосовали против, 1,97 % бюллетеней были признаны недействительными.

Против однополых браков ратовали сторонники национально-консервативных идей, за — приверженцы либеральной Европы.

Большинство же граждан Румынии остались равнодушными к референдуму, что привело к крайне низкой явке и в итоге, провалу плебисцита.