Бой века закончился дракой: отец Хабиба Нурмагомедова пообещал наказать сына

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов возвращается на родину в Дагестан. 6 октября в Лас-Вегасе он защитил звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата, с триумфом победив ирландца Конора Макгрегора. Правда, теперь наряду с самим поединком СМИ не менее активно обсуждают то, что произошло после него. Драку, на которую, по словам Хабиба, его спровоцировало окружение Макгрегора, и за которую теперь ему грозят санкции.

Кадры массовой драки на арене T-Mobile для тех, кто смотрел трансляцию из Лас-Вегаса, были похожи на полный хаос. В четвертом раунде Макгрегор остановлен удушающим приемом, вот-вот должны назвать победителя, и тут Хабиб Нурмагомедов, отбрасывая капу, покидает пределы клетки в прыжке, бросаясь в переполненный зал. Но это, если не знать, кто и как спровоцировал российского бойца

Целью Хабиба был Диллон Денис. Американский тренер Макгрегора по джиу-джитсу по ходу всего поединка выкрикивал оскорбления в адрес Нурмагомедова и его близких. Не прекратил даже, когда ирландец проиграл.

Сам Макгрегор тоже хотел принять участие в потасовке. Его пытались остановить. От ирландца досталось двоюродному брату Нурмагомедова — Абубакару.

Не лучше себя повели и ирландские болельщики. Уже в подтрибунном помещении они спровоцировали драку с фанатами Хабиба.

Отец Хабиба, который сейчас вместе со всем Дагестаном ждет сына домой, не спал двое суток. К прославленному тренеру во время боя даже приезжала скорая.

- Как вообще вам в целом бой, сценарий боя, все ли делал он правильно, как вы считаете?

"Ну, скажем, плюс четыре внутри октагона. И никакой оценке не подлежит то, что выпрыгнул с октагона", — отвечает заслуженный тренер России, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

- Я слышал, вы его поругаете за это?

"Это точно. Дисциплина должна быть на первом месте", — подтверждает отец чемпиона.

- Вы поздравите его сначала, а потом поругаете или сначала поругаете, а потом поздравите?

"Я думаю, сперва, я должен с правой или с левой заехать ему прямо в аэропорту. А чему мы тебя учили? Нет, шутки — шутками", — смягчается отец Хабиба Нурмагомедова.

Обычные болельщики Хабиба, конечно, простили. Их даже стало больше. Число подписчиков его Intagram за сутки выросло с семи до девяти с половиной миллионов. На своей страничке Нурмугамедов обращается и к тем, кто его поддерживает, и к тем, кто ненавидит.

"По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние Болельщики — вы просто космос! Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш", -написал российский гладиатор.

Не молчит в сети и Макрегор. Цитатой из "Терминатора" — I'll be back — он обещает новую встречу.

"We lost the match but won the battle. The war goes on", — написал Конор Макгрегор.

То есть, "Мы проиграли поединок, но выиграли битву. Война продолжается".

Пока, правда, это будет холодная война. Все ждут решения атлетической комиссии штата Невада, которая должна определиться: наказывать Нурмугамедова, и если да, то как? Худший вариант — это дисквалификация.

Но даже западная пресса призывает быть посдержаннее. Вот что, к примеру, пишет The Independent.

"Ирландские эксперты, возлагающие сейчас всю вину на Хабиба, подобны тем, кто в 2016 году во время чемпионата Европы по футболу возлагал всю вину на беспорядки в Марселе на пресловутых иностранцев. Те английские ребята, которые куролесили в центре Марселя, поняли, что бывает, когда вы встречаете того, кто воспринимает ваши действия всерьез и готов ответить. То же самое было и с Макгрегором", — констатирует британская газета.

Сам ирландец заявляет, что хочет реванша. Такой бой, конечно, обещает продолжение скандала, но со спортивной точки зрения куда интереснее выглядит потенциальный поединок Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Американец уже назвавший Хабиба Тирамису, а Макрегора — Макнаггетсом, пообещал, что каждого из потенциальных соперников у него найдется особая закуска.

Меньше всех в дисквалификации россиянина сейчас заинтересованы, конечно, в UFC. Промоутеры заработали на бое 200 миллионов долларов — рекорд за все четверть века существования организации. Львиную долю принесли просмотры. Бой века, не каждый раз заканчивается дракой столетия.