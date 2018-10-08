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Фильм "Т-34" 37 минут назад
"Т-34" готов к бою: первый залп во всех кинотеатрах России 27 декабря
К выходу в прокат готовится очередной приключенческий боевик, созданный при поддержке телеканала "Россия". Картина "Т-34" — об экипаже легендарного танка, который по праву называют символом победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории кинематографа для съемок использовали подлинные боевые машины. А актерам пришлось не только играть свои роли, но и управлять военной техникой.
В "Крокус Экспо" — аншлаг, ведь Comic Con — это уникальная возможность пообщаться с кумирами, узнать о премьерах из первых уст, и конечно, встретиться с единомышленниками со всей России.
На выставке Comic Con — тысячи косплееров. Это люди, которые одеты в образы различных киноперсонажей. Конечно, по большей части это голливудские герои, тем не менее, над всеми ними здесь возвышается главный герой нового отечественного блокбастера — танк Т-34. И здесь всегда много желающих сфотографироваться с легендарной машиной Победы.
Машина, которой больше 70 лет, не просто на ходу.
"На съемках фильма танк Т-34 пробивал стены, проезжал по непроходимому броду, подрывался на минах, но продолжал вести бой", — поясняет режиссер фильма "Т-34" Алексей Сидоров.
Все секреты съемочного процесса этого "Форсажа на танках" посетителям Comic Con раскрыли сами актеры.
"Съемочная группа сидела сверху, внутри кроме нас никого не было. На каждом катке сидел фокус-спулер, у которого есть монитор, который следил за фокусом. Осветители здесь, генератор – там. Все вокруг обвешано приборами звуковыми, людьми. И все это едет! И это круто!" – вспоминает съемочный процесс заслуженный артист России Виктор Добронравов.
"Здесь так много было обвешано всего – ужас. А внутри пять камер, пять многомиллионных камер. И если бы мы с танком уехали куда-нибудь в никуда, то, возможно, проект бы прекратился!" – рассказывает актер Антон Богданов.
За время съемок приключенческой драмы они действительно стали боевым экипажем. Режиссер Алексей Сидоров, автор знаменитых "Бригады" и "Боя с тенью", требовал, чтобы каждый не просто знал обязанности своего героя, но и в точности мог выполнить работу водителя-механика, заряжающего, наводчика.
"Я должен был понимать, как что работает, как работает прицел, все остальное", — отмечает актер Александр Петров.
- Заряжай! – звучит команда.
Зрителей ждет настоящий форсаж на танках!
На Comic Con актерам "Т-34" пришлось освоить еще одну новую специальность — суперзвезд.
- Антоша, я не успеваю!
Фильм, который выйдет в прокат через два с половиной месяца, уже ждут тысячи заочных поклонников!
- Я получил автограф замечательного актера. И очень надеюсь, что у нас будет замечательное кино! – говорит один из посетителей выставки в "Крокус Экспо".
- У меня дедушка танкист, поэтому я вот обожаю это все, — признается фанат танков.
"Т-34" к бою готов. Первый залп во всех кинотеатрах страны уже 27 декабря.
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