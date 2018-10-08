Ответная нота: Москва считает провокацией высылку четырех россиян из Нидерландов

Российский МИД прокомментировал попытки властей Нидерландов устроить новый шпионский скандал. Спецслужбы королевства утверждают, что им удалось предотвратить некую хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия. Взломать серверы ОЗХО в Гааге якобы пытались четверо граждан России. Вместо доказательств были показаны фотографии прибывших в Гаагу российских специалистов. Но, как заявил Сергей Лавров, голландская сторона прекрасно знала, что это была обычная рабочая поездка.

Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались — ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. Их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться, а попросили уехать. Это выглядело, честно говоря, как недоразумение.

Сергей Лавров особо отметил: никаких претензий после этого эпизода голландская сторона не предъявляла. Не было ни одного запроса. И вот, спустя полгода, информацию об этих событиях вбросили в публичное пространство. В связи с раздуваемой в Нидерландах кампанией шпиономании в МИД России была вызвана посол королевства, которой вручили ноту. В ней указано, что Москва считает провокацией задержание и высылку четырех россиян из страны.

Говоря о том, как прошла встреча за закрытыми дверями, дипломат была немногословна, сообщает телеканал "Россия 1".

"Я разъяснила МИД РФ, что Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории — ОЗХО. И то, что мы не можем смириться с кибератаками на международные организации, это ясно сообщило ранее наше оборонное ведомство ", — сказала посол.

"В очередной раз мы имеем пример такой мегафонной дипломатии, имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы, которые существуют для рассмотрения возможных проблем в отношениях между странами, в том числе между Российской Федерацией и Нидерландами", — считает министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, весь этот пропагандистский залп приурочен к заседанию Совета министров обороны стран НАТО и предстоящей встрече Европейского Совета. И цель в том, чтобы отвлечь внимание от сложных вопросов внутренней политики ЕС.