Против футболистов Кокорина и Мамаева завели уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье "побои" по факту драки в столичном кафе.

Как передает телеканал "Россия 24", нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара", вернувшись в Москву утром 8 октября из Петербурга, где их команды встречались в матче чемпионате России по футболу, зашли вместе с друзьями позавтракать в ресторан "Кофемания" на Большой Никитской улице.

Там они повздорили с другими посетителями заведения, которые просили мужчин вести себя потише. Ссора вылилась в потасовку, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и

железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак и генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

После получения необходимой медицинской помощи, Пак и Гайсин обратились с жалобой в полицию.

Кокорин и Мамаев не впервые попадают в скандальную историю. В 2016 году приятели отметились в Монте-Карло, где в одном из самых популярных ночных клубов "Твига" потратили около 250 тысяч евро на шампанское. Выложенное в Сети видео возмутило общественность не только количеством потраченных денег, но и тем, что это случилось вскоре после провального выступления сборной России, за которую играли и Мамаев с Кокориным, на Евро-2016 во Франции.

В марте 2017 года Кокорин был лишен прав за выезд на встречную полосу в центре Москвы на личном Bentley.