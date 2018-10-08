Гризманн, Кейн и Азар в списке лучших France Football

Французский еженедельник France Football, который в начале декабря в очередной раз выберет обладателя приза "Золотой мяч" – лучшего футболиста мира по своей версии, опубликовал первые 15 фамилий претендентов на титул. Среди них француз Антуан Гризманн и бельгиец Эден Азар.

France Football в течение второго понедельника октября публикует список из 30 претендентов, называя по пять фамилий лучших каждые два часа. К этому времени названы 15 игроков.

Кроме Гризманна и Азара, это англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), французы Карим Бензема ("Реал"), Нголо Канте ("Челси"), аргентинец Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), бразильцы Алиссон ("Ливерпуль"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), валлиец Гарет Бэйл ("Реал"), уругвайцы Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Диего Годин ("Атлетико"), бельгийцы Тибо Куртуа ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус") и испанец Иско ("Реал").