В Москву возвращается бабье лето

В столицу возвращается бабье лето. Синоптики говорят: антициклон, который приближается к Москве, отмотает календарь назад — на целый месяц. Столбики термометров могут дотянуться до + 20°.

Хмурое утро сменил ясный полдень, и именно этот момент можно считать официальным стартом второй волны бабьего лета. На термометрах не так много, +10°, но соскучившиеся по солнцу москвичи спешат ловить долгожданные солнечные лучи. Правда, ветер едва не испортил впечатления. Но к вечеру он стих.

Пока солнце еще обманчиво. Так будет и завтра. Но уже в среду москвичам обещают по-настоящему теплую погоду. Атлантический антициклон может вернуть в столицу августа. +15°…+18° и даже +20°.

"Сегодня под солнцем прям вообще восхитительно. Бабье лето пришло наконец-то. Очень рады".

Солнечная, яркая, такая любимая классиками пора. Московские парки словно раскрасили всеми цветами радуги. И тепло так отчаянно цепляется за каждый день.

Не спешат из-за теплой погоды столицу покидать и птицы. У стрижей график сбился аж на несколько недель. А в парке Горького лебедям чуть дольше позволили плавать в открытом пруду и радовать посетителей.

Теплая погода — главное условие пребывание здесь лебедей. И птиц пока не будут переселять в зимние домики. А вот в Сокольниках, тоже с ориентиром на погоду, не спешат срезать розы. В этом году они уже дают третью волну цветения, что случается крайне редко.

"Несмотря еще даже что на ней уже плоды образовались, но цветов еще хватит на всю Москву".

Розарий будет работать до середины октября. И именно до этого момента, по прогнозам синоптиков, москвичей ждет комфортная погода. Без сильных дождей и холодов. Бабье лето будет сухим, солнечным и красочным.