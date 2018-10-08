КХЛ. Финский "Йокерит" победил минское "Динамо"

Матчем в столице Финляндии стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Местный "Йокерит" принимал минское "Динамо". Уже в первом периоде соперники забили друг другу пять голов, а общий счет 5:3 в пользу "джокеров".

Хозяева забили уже на 1-й минуте (Маннинен), но гости тут же ответили своим точным броском (Буйницкий). Мяки и Норман вновь вывели "Йокерит" вперед, но в самом конце первого периода Хенкель сократил отставание.

Тем не менее преимущество было на стороне хозяев и во второй 20-минутке Норман, а в третьей – Йоэнсуу сделали счет 5:2. В концовке встречи минчане попытались устроить погоню, но забили только один раз – отличился снова Хенкель.