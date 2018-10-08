"Золотой мяч" France Football: Месси, Модрич и Мбаппе среди лучших

Еженедельник France Football, ежегодно называющий лучшего игрока мира и обладателя приза "Золотой мяч", опубликовал полный список номинантов на титул нынешнего сезона. В него вошли француз Килиан Мбаппе, хорват Лука Модрич и аргентинец Лионель Месси.

Вместе с Мбаппе в список вошли его партнеры по сборной Франции, выигравшей в России титул чемпиона мира, Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Рафаэль Варан ("Реал"). Компанию Модричу составили его соотечественники Марио Манджукич ("Ювентус") и Иван Ракитич ("Барселона").

Кроме указанных игроков в Топ-30 вошли сенегалец Садьо Мане ("Ливерпуль"), бразильцы Марсело ("Реал"), Неймар ("ПСЖ"), словенец Ян Облак ("Атлетико"), испанец Серхио Рамос ("Реал"), египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль") и уругваец Луис Суарес ("Барселона").

Имя обладателя "Золотого мяча" назовут в понедельник, 3 декабря. Напомним, что ранее своего лучшего игрока мира назвала Международная федерация футбола – им стал Модрич.