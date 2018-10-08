Появилось видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками Минпромторга

Камера наблюдения в ресторане на Большой Никитской улице зафиксировала момент нападения скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на сотрудников Минпромторга, которые в итоге вынуждены были обратиться за медицинской помощью и написать заявление в полицию.

Конфликт произошел около 9 часов утра в понедельник, 8 октября, в "Кофемании", где нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" вместе с приятелями отмечали 10-летие дружеских отношений. Первоначально сообщалось, что футболисты заказали только кофе, однако запись свидетельствует о том, что завтрак включал и иные блюда и напитки.

По словам сотрудников заведения, компания вела себя шумно и не реагировала на замечания других клиентов. Самыми настойчивыми оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. На кадрах видно, как в ходе словесной перепалки Кокорин схватил стоявший рядом со столиком чиновников стул и нанес удар Паку, а приятель футболиста пустил в ход кулаки.

Противников разняли посетители и сотрудники "Кофемании", однако спустя несколько минут конфликт вспыхнул с новой силой — после того, как футболисты в грубой форме посоветовали Денису Паку вернуться на историческую родину. В результате стычки чиновнику сломали зуб, затем противники разошлись.

Пак и Гайсин сняли побои и написали заявление в полицию, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Старые друзья Кокорин и Мамаев подтвердили "славу" профессиональных кутил в июле 2016 года, спустя пару недель после вылета сборной России с чемпионата Европы во Франции. В популярном в Монте-Карло ночном клубе "Твига" никак не проявившие себя на Евро-2016 футболисты потратили порядка 250 тысяч евро на шампанское.

Спустя девять месяцев, в марте 2017-го, Кокорин за рулем собственного Bentley выехал на встречную полосу в центре Москвы и в итоге был лишен прав.