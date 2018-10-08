В Уфе лже-Макгрегор обратился в полицию с заявлением о побоях

Правоохранители столицы Башкортостана сообщили о необычном обращении неизвестного, представившегося ирландским бойцом Конором Макгрегором. Лже-Макгрегор подал заявление о побоях со стороны россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Источник в полиции сообщил РИА Новости, что в минувшее воскресенье в органы поступило заявление от некоего анонима, который от имени Макгрегора сообщил, что Нурмагомедов его избил и едва не задушил. Неизвестный просит найти и наказать "обидчика".

Сообщая о столь необычном заявлении, полицейские Уфы отметили, что документ не будет принят к рассмотрению хотя бы потому, что скандальный бой и драка после него произошли не в Башкирии, а в американском Лас-Вегасе.