Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в столице Дагестана

Российский чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел на родину рейсом из Лас-Вегаса через Москву. В Махачкале его встретили родные и множество поклонников. Из аэропорта боец отправился на стадион "Анжи-Арена".

Как сообщили ТАСС в министерстве по физкультуре и спорту Дагестана, на вечер понедельника, 8 октября была запланирована встреча Нурмагомедова с болельщиками его родной республики и других ближайших регионов России.

Как уже сообщали Вести.Ru, в ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс UFC в бою со знаменитым ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин выиграл поединок досрочно, завершив его в четвертом раунде удушающим приемом.