Под именем Александр Петров якобы скрывается 39-летний офицер российской военной разведки Александр Мишкин. С таким разоблачением выступил сайт Bellingcat. На этом сайте Мишкина называют "обученным военным врачом".

Исследователи Bellingcat утверждают, что они охватили множество открытых источников для того, чтобы установить личность офицера ГРУ. Они изучили отсканированную копию его паспорта и копии других удостоверяющих личность документов. О якобы настоящем имени подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сообщает британская газета Daily Telegraph, отмечает ТАСС.

Ранее эта же газета и со ссылкой на совместное с Bellingcat расследование заявляла, что под именем Руслана Боширова скрывается 39-летний Герой России полковник Анатолий Чепига. Якобы он спас жизнь президенту Украины Виктору Януковичу во время госпереворота на Украине. За что и был награжден. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о награждении человека по фамилии Чепига главой российского государства Владимиром Путиным. Более того, в ответ на заявления о том, что Боширов похож на Чепигу, Дмитрий Песков заявил, что в Москве по Красной площади ходят по нескольку человек, которые похожи на Сталина, Ленина и Ивана Грозного. Легкой шизофренией назвал обвинения со стороны Лондона и председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко. Он в 2001 году выпускал Чепигу из военного училища. Но не поверил в то, что Чепига и Боширов может быть одним человеком.

В том, что Скрипалей ядом "Новичок" 4 марта 2018 года отравили российские военные разведчики заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Петров и Боширов действительно ездили в Великобританию и 3 и 4 марта были в Солсбери. Лондон даже представил видео, на котором они ждут поезд на станции или идут по улицам этого городка, вглядываясь в витрины магазинов.

При этом нет никаких доказательств того, что они могли оказаться где-то рядом с домом Скрипалей. Однако в Великобритании считают, что они именно эти двое русских обработали ручку входной двери дома Скрипалей нервно-паралитическим ядом. При этом главным аргументом в риторике Лондона является словосочетание "весьма вероятно" – highly likely. МИД России поймали Терезу Мэй на лжи. Она утверждала, что яд сделан в России, однако в британской военной химической лаборатории Портон-Даун, которая находится всего в 8 милях от Солсбери, где отравились Скрипали, это не подтвердили.

Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Они опровергли высказанные в их адрес обвинения. Впрочем, на это интервью Лондон отреагировал нервно, заявив, что его в очередной раз пытаются якобы обмануть.

В то же время Великобритания никак не верит заявлениям Москвы о том, что программы разработки такого отравляющего вещества, каким могли быть отравлены Скрипали, никогда не было ни в России, ни в СССР.