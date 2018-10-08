Тема:
Отравление Скрипалей 32 минуты назад
Лондон считает, что узнал настоящее имя второго отравителя Скрипалей
Под именем Александр Петров якобы скрывается 39-летний офицер российской военной разведки Александр Мишкин. С таким разоблачением выступил сайт Bellingcat. На этом сайте Мишкина называют "обученным военным врачом".
Исследователи Bellingcat утверждают, что они охватили множество открытых источников для того, чтобы установить личность офицера ГРУ. Они изучили отсканированную копию его паспорта и копии других удостоверяющих личность документов. О якобы настоящем имени подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сообщает британская газета Daily Telegraph, отмечает ТАСС.
Ранее эта же газета и со ссылкой на совместное с Bellingcat расследование заявляла, что под именем Руслана Боширова скрывается 39-летний Герой России полковник Анатолий Чепига. Якобы он спас жизнь президенту Украины Виктору Януковичу во время госпереворота на Украине. За что и был награжден. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о награждении человека по фамилии Чепига главой российского государства Владимиром Путиным. Более того, в ответ на заявления о том, что Боширов похож на Чепигу, Дмитрий Песков заявил, что в Москве по Красной площади ходят по нескольку человек, которые похожи на Сталина, Ленина и Ивана Грозного. Легкой шизофренией назвал обвинения со стороны Лондона и председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко. Он в 2001 году выпускал Чепигу из военного училища. Но не поверил в то, что Чепига и Боширов может быть одним человеком.
В том, что Скрипалей ядом "Новичок" 4 марта 2018 года отравили российские военные разведчики заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Петров и Боширов действительно ездили в Великобританию и 3 и 4 марта были в Солсбери. Лондон даже представил видео, на котором они ждут поезд на станции или идут по улицам этого городка, вглядываясь в витрины магазинов.
При этом нет никаких доказательств того, что они могли оказаться где-то рядом с домом Скрипалей. Однако в Великобритании считают, что они именно эти двое русских обработали ручку входной двери дома Скрипалей нервно-паралитическим ядом. При этом главным аргументом в риторике Лондона является словосочетание "весьма вероятно" – highly likely. МИД России поймали Терезу Мэй на лжи. Она утверждала, что яд сделан в России, однако в британской военной химической лаборатории Портон-Даун, которая находится всего в 8 милях от Солсбери, где отравились Скрипали, это не подтвердили.
Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Они опровергли высказанные в их адрес обвинения. Впрочем, на это интервью Лондон отреагировал нервно, заявив, что его в очередной раз пытаются якобы обмануть.
В то же время Великобритания никак не верит заявлениям Москвы о том, что программы разработки такого отравляющего вещества, каким могли быть отравлены Скрипали, никогда не было ни в России, ни в СССР.
Ранее по теме
-
Луговой: Потеева "воскресили" для поддержания "скрипалевского накала"2 суток назад
-
В церкви в Солсбери пройдет концерт "Из России с любовью"2 суток назад
-
Bellingcat готовит новую "сенсацию", на этот раз про Петрова3 суток назад
-
Нидерланды: высланные россияне добывали информацию о гибели "Боинга" и деле Скрипаля4 суток назад
-
Генпрокуратура: Британия отказала России в помощи по делу Скрипалей4 суток назад
-
"Приехали мужики и начали травить бомжей в Великобритании?" Путин прокомментировал дело Скрипаля5 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновниками
- МИД России вручил ноту послу Нидерландов
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Нурмагомедова торжественно встретили в столице Дагестана
- Глава Интерпола оказался взяточником
Самое читаемое
-
Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Знаменитая певица умирает от рака кишечника
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Бой века закончился дракой
- Греф рассказал Путину о снижении ипотечных ставок в "Сбербанке"
- Москва считает провокацией высылку четырех россиян из Нидерландов
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой