"Собибор" Хабенского вошел в число претендентов на "Оскар"

Фильм Константина Хабенского "Собибор" вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", сообщает "Интерфакс".

Всего в числе соискателей награды в данной номинации – 87 стран. Среди них "Спитак" Александра Котта от Армении, "Портрет автора" Флориана Хенкель фон Доннерсмарка от Германии, "Догман" Маттео Гарроне от Италии, "Айка" Сергея Дворцевого от Казахстана, "Рома" Альфонсо Куарона от Мексики, "Холодная война" Павла Павликовского от Польши, "Донбасс" Сергея Лозницы от Украины и ряд других.

Картина "Собибор" снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" и рассказывает о том, как 14 октября 1943 года заключенные нацистского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским подняли единственное успешное в истории лагерей смерти восстание. Главную роль сыграл Константин Хабенский, для которого фильм стал режиссерским дебютом.

Название пяти основных претендентов, которые будут бороться за звание "Лучшего иностранного фильма", организаторы "Оскара" назовут 22 января 2019 года, а премию победителю вручат 24 февраля 2019 года, на 91-й церемонии вручения наград американской академии кинематографических искусств и наук.