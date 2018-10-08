Хоккеисты "Ак Барса" в Череповце переупрямили "Северсталь"

Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. В Череповце местная "Северсталь" принимала "Ак Барс" из столицы Татарстана. Гости забили два гола уже в первом периоде и в дальнейшем уверенно удержали победный счет 2:0.

"Барсы" отлично начали встречу и после недолгой разведки сумели дважды огорчить вратаря соперников. Голы на счету Клинкхаммера и Секача, а ассистировал партнерам в обоих случаях Постма. После этого гости играли "по счету", а хозяева, несмотря на некоторое территориальное преимущество, забить не смогли и "сухой" футбольный счет сохранился до конца встречи.

Несколькими часами ранее финский "Йокерит" дома переиграл минское "Динамо" – 5:3. Результаты двух других матчей очередного тура: "Динамо" (Москва) – "Торпедо" – 4:3, "Сочи" – "Витязь" – 2:3 Б.