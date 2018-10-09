Пять человек пострадали при взрыве, который произошел на крупнейшем в Канаде НПЗ

Предприятие "Ирвинг Ойл", которому принадлежит нефтеперерабатывающий завод, уточнило, что все раненые — сотрудники компании, у них нетяжелые травмы. О том, что стало причиной аварии, пока не сообщается. Пожарные подтвердили, что на заводе произошел взрыв, а затем начался пожар. На то, чтобы ликвидировать возгорание, у спасателей ушло несколько часов, сообщает телеканал "Россия 24".