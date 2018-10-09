Жан-Клод Юнкер сплясал на заседании Европарламента

Глава Еврокомиссии, несмотря на давление со стороны Ле Пен и Сальвини, нисколько не унывает. И даже пританцовывает, пародируя британского премьера Терезу Мэй. Она на прошлой неделе, выходя на сцену, вновь забылась в танце, чем вызвала многочисленные обсуждения в интернете. Жан-Клод Юнкер, в свою очередь просто воспользовался заминкой звукорежиссеров, которые не успели вовремя выключить музыку перед началом его речи, чем вызвал в зале аплодисменты, сообщает телеканал "Россия 24".