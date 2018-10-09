2 миллиарда рублей и он Ваш! Знаменитый ресторан "Прага" выставили на продажу
Объявление о поиске инвестора появилось на сайте Авито. Именно в этом здании на Арбате Чехов отмечал с актерами премьеру "Чайки". Сюда же заходили Репин и Толстой, а Маяковский посвящал этому месту стихи. Впрочем, помимо богатой истории, лот включает в себя девять залов, ночной клуб, дополнительные помещения, которые можно сдавать в аренду и подземный паркинг.
Продать, как мебель — только целое здание. Авторов объявления такой подход не смутил: ни миллиардные суммы, ни статус сделки — понятно, что такую недвижимость случайно никто не купит. Ссылка на Авито быстро перестала работать. А указанное агентство комментировать свои методы отказалось.
Продажа ресторана на Авито — похожа на пиар-акцию, чтобы привлечь внимание к достаточно неинтересному для рынка активу. Во-первых, слишком дорогой — почти 2 миллиарда рублей. Плюс переделать внутри практически ничего нельзя. Здание — объект культурного наследия. И, как считают эксперты, из 10 тысяч квадратных метров его площади отремонтировать дадут две тысячи, не больше.
Новый владелец получит девять залов, ночной клуб, дополнительные помещения, которые можно сдавать в аренду и даже парковку. Всего на 25 мест, но в центре города. Правда, такое количество помещений, по словам рестораторов, только помеха. "С точки зрения современного ресторанного бизнеса. В основном, там всё арендовано, и весь этот бизнес состоит из таких вещей. Кто-то построил, пришёл ресторатор, арендовал это помещение", — поясняет Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.
Да и покупка зданий с уже готовым интерьером и планировкой — мало кому интересна. "Ещё в 1902 году его перестроили и ушли в небольшие помещения. Они совершенно не годятся для современных ресторанов. Другие требования, неудобная планировка для ресторана", — уверяет Сергей Миронов, владелец сети ресторанов.
Предыдущая цена была ещё выше – 2,2 миллиарда рублей. "Прагу" выставили на продажу после банкротства и ареста бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Лот так и не ушёл, и даже заявок на сделку не было. Сегодняшнюю стоимость некоторые аналитики всё же называют объективной по рынку, в основном, за счёт местоположения. "При текущей цене или чуть ниже, думаю, достаточно оперативно можно найти покупателя. Порядка 3-4 месяцев с начала аукциона до закрытия, может быть, даже быстрее", — полагает Денис Платов, директор департамента рынков капитала Colliers International.
Как добавляют эксперты, в сегодняшнем виде ресторан "Прага" больше похож на памятник советского времени. Здание 1872 года, с богатой историей, но абсолютно не готовое к переменам.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновниками
- МИД России вручил ноту послу Нидерландов
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Нурмагомедова торжественно встретили в столице Дагестана
- Глава Интерпола оказался взяточником
Самое читаемое
-
У Тины Тернер - рак кишечника и отторжение почки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Бой века закончился дракой
- Греф рассказал Путину о снижении ипотечных ставок в "Сбербанке"
- Москва считает провокацией высылку четырех россиян из Нидерландов
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой