2 миллиарда рублей и он Ваш! Знаменитый ресторан "Прага" выставили на продажу

Объявление о поиске инвестора появилось на сайте Авито. Именно в этом здании на Арбате Чехов отмечал с актерами премьеру "Чайки". Сюда же заходили Репин и Толстой, а Маяковский посвящал этому месту стихи. Впрочем, помимо богатой истории, лот включает в себя девять залов, ночной клуб, дополнительные помещения, которые можно сдавать в аренду и подземный паркинг.

Продать, как мебель — только целое здание. Авторов объявления такой подход не смутил: ни миллиардные суммы, ни статус сделки — понятно, что такую недвижимость случайно никто не купит. Ссылка на Авито быстро перестала работать. А указанное агентство комментировать свои методы отказалось.

Продажа ресторана на Авито — похожа на пиар-акцию, чтобы привлечь внимание к достаточно неинтересному для рынка активу. Во-первых, слишком дорогой — почти 2 миллиарда рублей. Плюс переделать внутри практически ничего нельзя. Здание — объект культурного наследия. И, как считают эксперты, из 10 тысяч квадратных метров его площади отремонтировать дадут две тысячи, не больше.

Новый владелец получит девять залов, ночной клуб, дополнительные помещения, которые можно сдавать в аренду и даже парковку. Всего на 25 мест, но в центре города. Правда, такое количество помещений, по словам рестораторов, только помеха. "С точки зрения современного ресторанного бизнеса. В основном, там всё арендовано, и весь этот бизнес состоит из таких вещей. Кто-то построил, пришёл ресторатор, арендовал это помещение", — поясняет Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Да и покупка зданий с уже готовым интерьером и планировкой — мало кому интересна. "Ещё в 1902 году его перестроили и ушли в небольшие помещения. Они совершенно не годятся для современных ресторанов. Другие требования, неудобная планировка для ресторана", — уверяет Сергей Миронов, владелец сети ресторанов.

Предыдущая цена была ещё выше – 2,2 миллиарда рублей. "Прагу" выставили на продажу после банкротства и ареста бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Лот так и не ушёл, и даже заявок на сделку не было. Сегодняшнюю стоимость некоторые аналитики всё же называют объективной по рынку, в основном, за счёт местоположения. "При текущей цене или чуть ниже, думаю, достаточно оперативно можно найти покупателя. Порядка 3-4 месяцев с начала аукциона до закрытия, может быть, даже быстрее", — полагает Денис Платов, директор департамента рынков капитала Colliers International.

Как добавляют эксперты, в сегодняшнем виде ресторан "Прага" больше похож на памятник советского времени. Здание 1872 года, с богатой историей, но абсолютно не готовое к переменам.