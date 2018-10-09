Белый тигр растерзал сотрудника японского зоопарка

В зоопарке юго-западного японского города Кагосима один из его сотрудников погиб в результате нападения белого тигра. Мужчина с рваной раной на шее был найден в загоне под открытым небом.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его, передает ТАСС. Полиция проводит проверку зоопарка, в частности, методов обращения с животными.