Очередная перемога: Верховная Рада вспомнила о "прокремлевских народных артистах Украины"

Екатеринбург, Тюмень, Омск, Барнаул, Кемерово, Красноярск. Лишь небольшой список городов из турне украинской певицы Ани Лорак. Новое шоу она показывает сначала в России, потом — в Европе. Как видим, родной страны в планах нет, да и не нужно, потому как, из Киева дан явный сигнал — туда лучше не приезжать. И вот почему. Несколько цитат.

"Вместо того, чтобы работать на благо Украины, едут в Россию и благодарят россиян за радушный прием", "недостойны считаться гражданами Украины". Ну и так далее. Это пояснительная записка к законопроекту. Подан на днях в Верховную Раду группой депутатов. Собственно, таким образом поясняют свое желание лишить, так называемых прокремлевских артистов — звания народных.

В списке — уже упомянутая Ани Лорак, а также те, кого чаще видят с гастролями в России, чем на Украине — Светлана Лобода, Таисия Повалий. И Виталий Козловский, этот в трактовке депутатов "ошибся" и выступил в Москве лишь однажды, зато на 9 мая. Ну, и сходу еще приплели Киркорова, Баскова и Владимира Бортко. Россиян также посчитали недостойными украинских регалий.

Что интересно, лишать звания "народных артистов" должен будет целый совет национальной безопасности и обороны. Ну, конечно, ведь на лицо — угроза страны. Вдохновитель нового санкционного списка – Евгений Рыбчинский. Автор не только законопроектов, но и песен. Писал для Софии Ротару, Лолиты Милявской и Таисии Повалий. А теперь она еще с семью народными артистами Украины попала в депутатскую немилость. Теперь сотрудничать с ней теперь политику Рыбчинскому не выгодно. Вот выдержки из пояснительной записки к проекту. "Некоторые российские народные артисты через шквал негодования пророссийской пропаганды нашли в себе силы остаться верными здравому смыслу и таки „не прогнуться под изменчивый мир“, а наши „народники“ прогибаются и гнутся, как пластилиновые куклы в руках Кремлевской пропаганды".

Депутаты – люди творческие, сделали реверанс в адрес Макаревича, упоминая "изменчивый мир" его песен. Он, по их мнению, эталон артиста. Высказывания – идеологически верные. Поэтому ему можно выступать не только на Украине, но и в России. А вот, например, Виталию Козловскому – нельзя. После московского концерта певца начали попросту травить – пришлось даже отменять выступления дома. "Большую часть своих выступлений отменил я сам, потому что были угрозы со стороны "патриотов", и я не хотел, чтобы люди были свидетелями того, что происходило на концертах моих коллег. Я боялся, чтобы никто не пострадал", — пояснил Виталий Козловский, певец.

Пострадать рисковали и поклонники Светланы Лободы – молодчики в масках сорвали один из ее концертов в Одессе. Радикалы пытались помешать и выступлениям Ани Лорак. Как итог – артистки отправляются в мировые турне, минуя Украину. Предпочитая петь там, где безопасно.

Горячим украинским головам не важно, что та же самая Ани Лорак прошла в финал Евровидения, представляя на конкурсе родную страну. Песню, которая покорила миллионы зрителей, ей написал еще один участник "списка Рыбчинского" Филипп Киркоров. Вскоре после этого он и получил звание народного артиста Украины.

Без почетного звания рискует остаться и режиссер Владимир Бортко. Правда, он, судя по всему, не особо расстраивается. "Получил звание артиста Украины случайно – это было сделано к трехсотлетию Петербурга. Кучма вручал, и он в виде любезности наградил петербуржцев, которые какое-то отношение имеют к Украине", — вспоминает Владимир Бортко, депутат государственной думы РФ, кинорежиссер.

Такие законопроекты, по мнению экспертов — не более чем политический пиар. За счет подобных инициатив депутаты пытаются привлечь к себе внимание. "Конечно, все это является предвыборным украинским популизмом, для которого важно нагнетание такого украинского национализма, в том числе, в культурной области – не все книги сожжены, не все фильмы запрещены, не всем артистам выдано такое удаленное порицание", — уверен Александр Асафов, политолог.

Народных артистов Украины Ани Лорак, Таисию Повалий и Николая Баскова уже хотели лишить регалий. В 2015 процесс пытался запустить депутат Иван Мельничук. Тогда в Раде его идею не поддержали. Посмотрим, что решат депутаты в этом году. Ведь хрупкую украинскую государственность так легко разрушить. Особенно популярными песнями.