Остров Сулавеси вновь сотрясли подземные толчки

Во вторник, 9 октября, на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался в 5 километрах от административного центра провинции Центральный Сулавеси города Палу.

Как сообщалось, в конце сентября текущего года в этой же провинции Центральный Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, вслед за которым последовали цунами и сходы селевых потоков, напоминает ТАСС. По последним данным, в результате удара стихии погибли 1944 человека, более 2,6 тысячи пострадали. По предположениям спасателей. Спасатели считают, что в окрестностях города Палу только в двух населенных пунктах пропали без вести не менее 5 тысяч человек, при этом СМИ не исключают, что число пропавших без вести может исчисляться десятками тысяч. Всего в районе ЧП проживали около 4 миллионов человек.