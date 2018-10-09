На Байконуре началась подготовка к очередному пилотируемому запуску

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" установят на стартовую площадку космодрома "Байконур". На нем к МКС отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они проведут на орбите 187 суток. Место третьего члена экипажа займет контейнер с грузами.

Старт намечен на 11 октября, сообщает телеканал "Россия 24". Корабль дополнительно проверили "самым тщательным образом". Это понадобилось после того, как в отсеке предыдущего "Союза", пристыкованного к станции, обнаружили отверстие, появление которого до сих пор неясно.

Алексей Овчинин и командир "Союза" Сергей Прокопьев обследуют корабль снаружи. Для этого им предстоит вскрыть часть теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля.