Денис Мацуев выступил в Париже в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра

Концерт прошел в Театре на Елисейских полях. Прозвучали произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова, Грига. Зал наградил музыкантов овациями, сообщает телеканал "Россия 24". Концерт на Елисейских полях — вклад российских музыкантов в продвижение заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки "Экспо-2025".