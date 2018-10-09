В США привели к присяге нового Верховного судью Бретта Кавано

Церемония прошла в Белом доме. Ранее его кандидатуру одобрил Сенат — за высказались 50 законодателей, 48 — были против. К работе новый Верховный судья приступит со вторника.

Кандидатуру Кавано выдвинул Дональд Трамп, сообщает телеканал "Россия 24". Политические противники американского президента выступили резко против его назначенца. За несколько недель до голосования в Сенате разгорелся скандал — Кавано обвинили в домогательствах попытке изнасилования, которая была еще в 1982 году.

Протесты против назначения Кавано прошли в нескольких городах. Однако запущенное ФБР расследование не подтвердило факта преступления. Сам Кавано назвал обвинения политическим заговором против него и Трампа.