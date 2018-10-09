На южные штаты надвигается новый ураган

Всего 400 километров ураган "Майкл" отделяет от Флориды. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами. В штате уже два дня действует режим ЧП. Жителей прибрежных районов предупредили: нужно начинать готовиться к эвакуации.

Так же в связи с наступлением стихии поступила и губернатор Алабамы, сообщает телеканал "Россия 24". Изначально Майкл начинался как шторм, но он усилился до урагана у побережья Кубы, затронул и Мексику.

Пострадавших и погибших нет. Пока что ему дают вторую категорию по шкале Саффира-Симпсона. Но метеорологи прогнозируют, что стихия дойдёт до третьей из возможных пяти. Две недели назад по США прошёлся мощный ураган Флоренс. Его жертвами стали 49 человек.