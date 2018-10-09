На Дальнем Востоке на товарный состав рухнул виадук с грузовой машиной

Виадук, по которому проходит дорога, частично обрушился на проходящий грузовой поезд в Амурской области. ЧП произошло в городе Свободный. Обрушились два пролета. В это время по мосту ехал грузовик.

По предварительной информации, пострадал один человек, водитель грузовика, сообщает телеканал "Россия 24". Из Благовещенска на место выехали спасатели, развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим ЧС.