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9 октября 201806:30

На Дальнем Востоке на товарный состав рухнул виадук с грузовой машиной

Виадук, по которому проходит дорога, частично обрушился на проходящий грузовой поезд в Амурской области. ЧП произошло в городе Свободный. Обрушились два пролета. В это время по мосту ехал грузовик.

 

По предварительной информации, пострадал один человек, водитель грузовика, сообщает телеканал "Россия 24". Из Благовещенска на место выехали спасатели, развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим ЧС.

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