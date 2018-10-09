На Украине взорвался склад боеприпасов

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов, в результате чего возник пожар. В настоящее время уточняется масштаб произошедшего.

На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба ВСУ. На всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины проводятся соответствующие ограничительные мероприятия. На месте происшествия проводится эвакуация людей, передает ТАСС.

В течение последних двух лет на военных арсеналах Украины произошло несколько крупных пожаров. Так, в марте 2017 года в Харьковской области в результате пожара было уничтожено около 70 процентов боеприпасов на складе в Балаклее. В мае 2018 года этот склад вновь загорелся.

В сентябре 2017 года возник пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области, где хранилось около 83 тысяч тонн боеприпасов, в том числе, ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В результате ЧП на этих складах было уничтожено до 30 процентов хранившихся там боеприпасов.