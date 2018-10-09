В обрушении виадука в приамурском Свободном виноват грузовик

В Приамурье автомобильный мост обрушился на железную дорогу. Причиной данного происшествия власти считают большегрузный транспорт, сообщает РИА Новости.

В городе Свободный Амурской области на Транссибирскую железную дорогу по улице Михайло-Чесноковская рухнули два пролета виадука. По предварительной информации, обрушение вызвано груженным тяжелым транспортным средством. Пострадал водитель грузовика, который в это время ехал по мосту. Сейчас он госпитализирован.

Представители Забайкальской железной дороги утверждают, что обрушение моста на участок Транссиба в городе Свободный не приведет к задержкам рейсов.