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9 октября 201808:33

Теннисистка Дарья Касаткина претендует на звание "Прогресс года"

EPA

Российская теннисистка Дарья Касаткина была включена в список претенденток на звание "Самая прогрессирующая теннисистка 2018-го года" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). В число номинантов попадают спортсменки, завершавшие год в числе 100 игроков с наилучшим прогрессом.

Касаткина является первой ракеткой России, располагаясь на 14-м месте в чемпионской гонке. В нынешнем сезоне 21-летняя россиянка стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции и Англии, а также добиралась до финала на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Помимо Касаткиной на премию номинированы белоруска Александра Соснович, немка Юлия Гергес, бельгийка Элизе Мертенс, голландка Кики Бертенс и представительница Китая Цян Ван.

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