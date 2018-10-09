Россиянам начнут выдавать электронные паспорта с 2021 года

Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика" по поручению вице-премьера Максима Акимова разработают законопроект об электронном паспорте. Как сообщила газете "Ведомости" представительница вице-премьера Алия Самигуллина, перевод россиян с бумажных на электронные паспорта запланирован на 2021 год.

В пресс-службе правительства пояснили, что электронный паспорт обеспечит гражданам доступ ко всем госреестрам и госуслугам, и запись об оказании этих услуг также будет фиксироваться в электронном виде. Вероятнее всего, носителем электронного паспорта станет пластиковая карта со встроенным чипом.

Новый документ объединит в себе паспорт, СНИЛС и водительские права. Также будет создан единый реестр всех данных всех россиян.

По данным другого источника газеты, в электронном паспорте будут слепок лица для распознавания, отпечатки пальцев, электронная подпись и код доступа к цифровому профилю.

По данным "Цифровой экономики", перевод граждан на новый тип паспорта обойдется в 114,4 миллиардов рублей до 2024 года.

Правительство намерено собрать нужную сумму за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.