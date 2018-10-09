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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 20 минут назад

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9 октября 201810:50

Адвокат Пака: будем добиваться ужесточения статьи в отношении Мамаева и Кокорина

Адвокат сотрудника Минпроторга Дениса Пака Геннадий Удунян сообщил об общем состоянии своего клиента после того, как он был избит футболистом санкт-петербургского "Зенита" Александром Кокориным и его коллегой из "Краснодара" Павлом Мамаевым. По словам юриста, в настоящее время заведено уголовное дело.

"В настоящее время было заведено уголовное дело по статье 116 "Побои", но мы будем ходатайствовать о том, чтобы переквалифицировать ее на более тяжкую, — признается Удунян, слова которого приводит "Россия 24". – У Пака имеется сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы телесных тканей".

"Кроме того, над моим клиентом начали издеваться по поводу его расовой принадлежности, были издевки, ему плеснули виски в лицо – нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения, и они ударили его стулом после замечания. Подозреваемыми могут быть Кокорин и Мамаев и ряд еще неустановленных соучастников. Всего их было порядка десяти человек".

Девятого октября пострадавший Пак прибыл в ОВД, куда ранее подал заявление. Сообщается, что помимо перечисленных травм у него также сломан зуб.

 

Произошедший инцидент прокомментировали и клубы, за которые выступают футболисты. Тон команд из Санкт-Петербурга и Краснодара был схож: представители "Зенита" и "Краснодара" осудили драку в московском кафе. В настоящее время в клубах ждут итогов разбирательств и окончательного решения.

Высказался на этот счет и министр спорт РФ Павел Колобков: "В случае, если в этом инциденте действительно замешаны профессиональное футболисты из "Зенита" и "Краснодара", то такое неспортивное поведение недопустимо и никаких смягчающих обстоятельств для них быть не может. Все это роняет тень на весь российский футбол. Полагаю, что владельцы клубов тоже сделают выводы".

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