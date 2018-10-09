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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 22 минуты назад

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9 октября 201811:17

До драки в кафе Кокорин и Мамаев избили водителя известной телеведущей

YouTube/Breaking Mash

Оказывается, чиновник Минпромторга был не первым человеком, пострадавшим от футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина утром 8 октября. По оперативным данным примерно за час до этого полиция получила сообщение о том, что на Триумфальной площади у дома 2 замечен человек в крови.

Приехавший по вызову наряд полиции доложил, что пострадавший – Виталий Соловчук, который получил телесные повреждения.

По сведениям журналистов, это водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стало то, что нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев (которые, предположительно, вышли из стрип-клуба "Эгоист", расположенного рядом) нанесли несколько ударов по "Мерседесу", за рулем которого находился Соловчук.

Тот сделал им замечание за неадекватное поведение, после чего возбужденная компания его избила. Водитель телеведущей был госпитализирован в ГКБ имени Боткина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица.

Сама телеведущая подтвердила, что накануне избили ее водителя, однако Ушакова отказалась сообщить какие-либо подробности инцидента, поскольку пока нет официальных данных расследования, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что утром 8 октября Мамаев и Кокорин повздорили в кафе "Кофемания" в центре Москвы с компанией, оскорбили чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли ему травмы. Сообщалось, что футболисты ему сломали зуб.

В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Им грозит два года тюрьмы.

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