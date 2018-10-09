Щадящий метод визуализации помог выяснить, как древние египтяне красили носки

Современная текстильная промышленность позволяет людям покупать носки с самыми разными узорами, в том числе в полоску. Оказывается, любовь к полосатым изделиям была и у древних египтян. Недавно же учёные выяснили, как они создавали столь яркие предметы одежды.

Специалисты Британского музея применили неинвазивный метод мультиспектральной визуализации для анализа красителей, использованных для создания древнего шерстяного детского носка.

Он был найден в римском городе Антинополь в Египте. С 1914 года изделие является частью коллекции Британского музея. По мнению специалистов, носок относится к 300-400 годам нашей эры.

Метод, детально описанный в научном издании PLOS One, включает использование цифровой микроскопии для изучения волокон. Новая методика анализа помогла учёным выяснить, какие натуральные красители использовались для создания каждого цвета в детском носке.

Древние египтяне получали цвета благодаря различным растениям: марена помогала добиваться красного оттенка, вайда красильная – синего, а резеда жёлтая – соответственно, жёлтого.

На этот раз учёным для проведения анализа не понадобилось отрезать кусочек от изделия (потому метод и именуется неинвазивным).

"Раньше приходилось брать небольшой кусочек материала из разных частей [исследуемого образца]. А этот носок датируется 300 годом нашей эры. Он крошечный, хрупкий, и вам придётся физически уничтожить его часть", — объясняет учёный музея Джоан Дайер (Joanne Dyer).

Новая техника визуализации помогла пойти ещё дальше: исследователи выявили различия между методами, используемыми для смешения цветов. Так, древние люди, как оказалось, закручивали волокна, выкрашенные в разные цвета. Также специалисты заметили сразу несколько красителей на одной нити.

"Было интересно узнать, что различные цветные полосы на детском носке были созданы при помощи комбинации только трёх натуральных красителей", — отмечает Дайер.

Подобный метод работы с изделиями позволит исследователям более подробно изучать текстиль, который ранее считался слишком хрупким для традиционных методов анализа. Также он поможет определить, какие ткани можно безопасно выставлять в музее, поскольку красители часто чувствительны к свету.

Как говорит Дайер, изучение большего количество текстиля поможет историкам лучше изучить исторические периоды.

"Поздняя античность – очень долгий период, от 200 до 800 года. В течение этого времени в Египте много чего происходило: шло арабское завоевание, римляне покидали Египет. Эти события влияют на экономику, торговлю, доступ к материалам, что отражается на составе того, во что были одеты люди и как они создавали объекты", — заключает учёный.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о высокой моде Древнего Египта. Археологи обнаружили платье, созданное более 5000 лет назад. Также мы сообщали о старейшем образце из всех известных окрашенных индиго тканей. Оказывается, перуанские индейцы использовали индиго до того, как это стало мейнстримом.