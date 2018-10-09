Зидан, Венгер и Блан претендуют на пост наставника "Баварии"

Руководство мюнхенской "Баварии" намерено произвести перестановки на тренерском мостике и отправить в отставку нынешнего наставника команды Нико Ковача. Президент клуба Ули Хенесс выступает против увольнения хорватского тренера, однако другие руководители уже начали поиски нового специалиста.

Известно, что боссы мюнхенцев определились с кругом потенциальных претендентов на пост наставника. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Bild, в шорт-лист входит три французских специалиста – Зинедин Зидан, Арсен Венгер и Лоран Блан. Все три тренера на данный момент находятся без работы.

Напомним, что после семи туров в чемпионате Германии "Бавария" под руководством Ковача занимает шестую строчку, имея в своем активе 13 очков. От лидирующей дортмундской "Боруссии" мюнхенцы отстают на четыре балла.