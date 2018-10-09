Столкновение мотоциклиста и легкового BMW в Подмосковье попало на видео

Регистраторы очевидцев запечатлели момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник, 8 октября, на Пятницком шоссе в деревне Юрлово Солнечногорского района Московской области.

Мотоциклист выехал на перекресток и врезался в автомобиль BMW пятой серии, совершавший левый поворот.

После столкновения байкер совершил кульбит и упал на асфальт. Характер и степень тяжести травм, полученных водителем двухколесного транспортного средства, пока не уточняется.