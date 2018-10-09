Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов улучшил свои позиции в рейтинге всех весовых категорий организации. 30-летний представитель России поднялся на второе место UFC.

Нурмагомедов поднялся сразу на шесть строчек, сместив со второй позиции ирландца Конора Макгрегора, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт чемпионата. Именно в бое против представителя Ирландии россиянин успешно защитил свой титул чемпиона UFC, в четвертом раунде совершив победный удушающий прием.

Теперь выше Нурмагомедова в рейтинге – только американский тяжеловес Дэниел Кормье. Макгрегор, в свою очередь, опустился на восьмую позицию.