"ГАЗель" против патрульных автомобилей: погоня со стрельбой в Липецкой области попала на видео

В Задонском районе 8 октября полицейские заметили грузовую машину, летящую на высокой скорости по трассе, и бросились за ней в погоню. "ГАЗель" неслась по дороге, периодически выезжая на обочину, пытаясь оторваться от преследователей.

Водитель грузовика не реагировал на требования остановиться, прозвучавшие по громкоговорителю, и по этой причине сотрудники ДПС открыли стрельбу, сначала предупредительную, а затем по колесам. После этого "ГАЗель" остановилась.

Водителя задержали, при этом он отказался от проверки на состояние опьянения.