"Краснодар" применит к Мамаеву максимальные санкции

Российский футболист "Краснодара" Павел Мамаев отстранен от тренировок с основным составом клуба после произошедшего инцидента с его участием. Кроме того, к полузащитнику со стороны клуба будут применены все возможные санкции.

"Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда в отношении нашего футболиста начато уголовное дело, — говорится в заявлении на официальном сайте "Краснодара". – То, что мы увидели на видео – это возмутительно и этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать в данной ситуации – это применить все возможные санкции, прописанные в контракте"

"Мы наложим на футболиста максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой. К сожалению, в контракте заложен не очень большой срок. Также в данный момент мы изучаем вероятность разрыва контракта с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они предоставляют максимальную защиту профессиональным спортсменам. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться".

Напомним, что Мамаев в паре с футболистом "Зенита" Александром Кокориным совершили два нападения, в результате которых заведено два уголовных дела. Санкт-петербургский клуб уже сообщил о том, что намерен разорвать контракт с Кокориным.