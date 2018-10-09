Подарившая свою дочь жительница Омска отделалась штрафом

Кристина Лыскина, подарившая новорожденную дочку учительнице из Санкт-Петербурга, избежала тюрьмы — Кировский районный суд Омска назначил ей наказание в виде штрафа в 24 тысячи рублей. Имевшая все шансы угодить за решетку "усыновительница" тоже услышала мягкий приговор — ей назначили полтора месяца исправительных работ и удержание 15% из заработной платы в доход государства.

Сам момент передачи девочки в июне текущего года попал в объектив камеры видеонаблюдения в омском аэропорту. По данным следствия, молодая мама не хотела воспитывать ребенка из-за материальных проблем — единственный источник дохода — пенсия бабушки — и просто разместила на своей странице в социальной сети объявление, забрать младенца вызвалась учительница младших классов из Северной столицы, у которой, кстати, уже есть двое детей. Петербурженка якобы согласилась взять к себе новорожденную на воспитание, но также должна была приютить и молодую мать. В итоге главной пострадавшей оказалась малышка, которую органы опеки поместили во Всеволожский дом малютки.

Первоначально и Кристина Лыскина, и Ольга Петрова проходили по статье "Торговля людьми", максимальная санкция которой — до 10 лет лишения свободы. Как уточняет "Омск Здесь, судья не усмотрел в деле смягчающих обстоятельств, однако переквалифицировал статью на "Незаконное удочерение", а результате молодая мама осталась на свободе, но с обязательством в течение года выплатить 24 тысячи рублей штрафа.

Для претендовавшей на ребенка учительницы прокурор требовал пять лет колонии и 10-летний запрет на педагогическую деятельность, но и тут судья проявил мягкость, приговорив Петрову к полутора месяцам исправительных работ и выплате 15% из заработной платы в доход государства.