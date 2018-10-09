Дэйна Уайт сообщил сумму штрафа Хабиба Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, на какую сумму будет оштрафован действующий чемпион организации российский боец Хабиб Нурмагомедов. Штраф будет применен из-за устроенной потасовки после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

"Думаю, что сумма штрафа Хабиба будет равна 250 тысячам долларов", — заявил Уайт, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на TMZ.

Напомним, что на данный момент сумма гонорара Нурмагомедова, которая равняется двум миллионам долларов, удерживается. Ранее Уайт заявлял, что не исключает удержания всей суммы гонорара. Также 30-летнему россиянину грозит дисквалификация. Однако чемпионский пояс все равно останется у Хабиба, который уже вернулся в Россию и встретился со своими болельщиками.