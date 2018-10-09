Долги, которых не было: в Подмосковье объявились фальшивые приставы

Десятки тысяч рублей за несуществующие долги. Людям стали приходить письма от фальшивых судебных приставов. На первый взгляд бланки не вызывают подозрений. И лишь после того, как деньги со счетов исчезают, выясняется, что все это искусная подделка.

Андрей Щеглов получил уведомление из городской Службы судебных приставов. Там говорилось, что его счет в банке арестован за большие долги, и к нему придут описывать имущество. Внизу мелким шрифтом был указан номер телефона. В панике Андрей стал звонить, узнавать, какие долги, и не знал, что за каждую секунду соединения с него снимали по тысяче рублей.

- Я звонил, потом пришел к приставу, он тоже звонил. Все время занято и сбрасывали вызов.

В Лобне такие извещения получили сотни людей. Три года назад по столичному региону прошла волна с фальшивыми письмами от приставов, и вот теперь — новая.

"Участились случаи мошеннических действий со стороны неустановленных лиц. Извещения, направляемые гражданам в бумажном виде, не содержат никаких признаков и реквизитов — отсутствует гербовая печать, отсутствует штрих-код, отсутствуют исходящие номера", — объясняет Сергей Титов, заместитель главного судебного пристава Московской области.

Мошенники присылают не только бумажные извещения, но и электронные. Они содержат ссылки с вредоносным кодом. Нажав на нее, человек заражает свой телефон и компьютер. Ирине Киселевой из Красногорска сообщили, что ей запрещен выезд за границу.

- На днях на электронную почту пришло письмо якобы от имени Службы судебных приставов с имитацией официального бланка с информацией о том, что имеется задолженность.

Внизу сообщения была ссылка на сайт — туда нужно было перейти, чтобы получить более подробную информацию.

- При попытке просмотра документа система переводила на страницу браузера, где запрашивали пароль, логин. Это была попытка взлома доступа к онлайн-банкингу.

Ирина сама много лет работала в Службе судебных приставов и на уловку мошенников не попалась. А Надежда Столбовская поверила, ввела данные, и с ее счета, привязанного к телефонному номеру, списали 80 тысяч рублей.

По словам экспертов, вирусные приложения разрабатывают целые группировки кибер-мошенников. В них входят профессиональные программисты и дизайнеры. Пока одни пишут код вредоносной программы, другие копируют внешний вид официальных бланков. В Службе судебных приставов еще раз напоминают, что не отправляют гражданам письма в электронном виде и СМС-сообщениями. Просят не переходить по ссылкам, не вводить паролей и не скачивать архивы. А если пришло бумажное письмо, нужно зайти на официальный сайт ведомства и навести справки.