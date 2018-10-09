Мусор или удобрение: правила уборки листьев в этом году могут поменять

Красивый осенний пейзаж во дворе снова стал поводом для споров между сторонниками и противниками уборки листьев. К дискуссии уже подключились не только жильцы, но и экологи. Примирить всех должен "Активный гражданин". На портале сейчас идет голосование, где москвичи сами решают, что делать с опавшей листвой рядом с домом.

Во дворе на Каргопольской улице на борьбу с листопадом вышел целый отряд дворников. На газоне часть листьев складывают в мешки, а часть сгребают под только что высаженные деревья, чтобы им было теплее зимой. На детских и спортивных площадках порядок наводят с помощью воздуходувов, чтобы не повреждать покрытие.

Листва, конечно, хороша для романтики и красиво получается на фотографиях, но для коммунальщиков это мусор, который может забить ливневую канализацию или даже стать причиной травмы.

"Она попадает на пешеходные дорожки, на ней очень легко получить травму, поскользнуться. В прошлом году у нас было 4 таких случая", — говорит Сергей Подольский, первый заместитель главы управы района "Отрадное".

Сторонники уборки объясняют: в городской среде листья впитывают из воздуха все вредные вещества, поэтому сохранять их нет смысла.

"Лист, как пылесос, который все в себя впитал, весь мусор, все препараты, выхлопные газы. А потом он упал. Фильтр от пылесоса мы же выкидываем", — объясняет Юрий Гниненко, заведующий лаборатории защиты леса ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Тем не менее, жители часто выступают против таких уборок. И на то несколько причин. Листва, считают они, служит своего рода одеялом для корней деревьев и удобрением для почвы. Кроме этого работает принцип: сохранил листья — сохранил траву. Если это, конечно, не декоративный газон в центре.

"Если приходит дворник с веерными граблями, он сгребает лист и происходит еще дополнительная нагрузка на эту несчастную угнетенную злаковую травку. Она выпадает, погибает ещё быстрее", — поясняет агроэколог Максим Щербаков.

На 9-й Парковой улице это противостояние вылилось в негласную войну. Дворники собирают листву, жители ее снова разбрасывают.

В столице сегодня существуют нормативы уборки листьев. Вдоль магистралей расчищают по 25 метров, на районных дорогах это расстояние уже 10 метров, а от дворовых проездов нужно отмерять 5 метров. В парках и на особо охраняемых природных территориях от листвы очищают только дорожки.

"На дворовых территориях сгребание листвы может производиться и по иным правилам, если жители многоквартирного дома, проголосовавшие на портале "Активный гражданин" решают, что в их дворе сгребать листву не надо", — рассказывает Наталия Кораблина, заместитель руководителя департамента ЖКХ города Москвы.

Но есть места, где убирать листья нужно вне зависимости от мнения жителей. Например, во дворе в Гольянове, где до сих пор с ужасом вспоминают летнее нашествие ивовой моли. Все деревья были окутаны паутиной, словно в фильме ужасов.

В этом году столица пережила целое нашествие насекомых. На юго-западе спасались от тополиной моли. В других районах деревья одолевала каштановая тля или минер. Личинки этих паразитов зимуют в листве, поэтому если ее не убрать, следующим летом нашествие может повториться и погубить деревья.