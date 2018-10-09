В Болгарии задержан предполагаемый убийца журналистки

Предполагаемый убийца болгарской журналистки Виктории Мариновой задержан. Им оказался мужчина, имеющий гражданство Румынии и Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Телеведущая и административного директора регионального телеканала TVN Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе. 30-летнюю девушку сначала избили и изнасиловали, а затем задушили.

В конце сентября Маринова запустила на TVN ток-шоу "Детектор", в рамках которого расследовала мошенничество болгарских чиновников с фондами Евросоюза. Ранее правоохранители не исключали, что преступление может быть связано с ее профессиональной деятельностью.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже заявил, что шокирован ужасным убийством журналистки и потребовал быстро найти виновных.