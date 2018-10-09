"Союз МС-10" занял свое место место на "Байконуре"

К полёту готова: сегодня ракета-носитель "Союз" заняла своё место на стартовой площадке космодрома "Байконур". В четверг 11 октября она должна доставить на орбиту пилотируемый корабль с двумя членами экипажа на борту.

За несколько минут до рассвета "Союз МС-10" вывозят из ангара. На так называемой "выкатке" десятки туристов: студенты и школьники, которые давно увлекаются космосом. Посмотреть на то, как готовят к запуску пилотируемый корабль, приехали также гости из-за рубежа.

С восходом солнца на тепловозе ракету везут к стартовой площадке. От цеха, где шла сборка и предполётная подготовка, по железнодорожным путям — 2 километра.

Примерно 5 часов: столько времени занимает полная установка ракеты. Кажется, что долго, учитывая, что полтора — два часа занимает транспортировка. Везут ее максимально бережливо, со скоростью 5 км в час, так что ее можно провожать фактически пешком.

Дальше процесс, который специалисты называют "вертикализация". Ракету поднимают, установщик убирают и увозят, параллельно смыкаются две металлические "лапы", на профессиональном языке — "фермы обслуживания". Впереди несколько этапов подготовки: от проверки до заправки.

Космонавт Федор Юрчихин делится: "Если вы придете в центр управления полета, неважно, какая это операция будет — на старт, на стыковку — вы увидите множество работающих людей, у которых это не первый старт, даже не 10, но чем ближе к моменту отсчета времени, тем тише, особенно на стыковке".

Марк Гейер, руководитель центра НАСА, рассказывает о миссии: "Они продолжат заниматься наукой, вещами, которые помогают нам на Земле. Займутся вопросами адаптации тела и изменениями, которые происходят в открытом космосе".

Накануне 57 экипаж МКС: российский космонавт Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и их дублеры, осмотрели и проверили "Союз МС-10". Это была "вторая примерка" — контрольная проверка в стартовой конфигурации. После экипажи познакомились с процессом сборки ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также посетили музей космодрома "Байконур". На память оставили свои автографы. Полет запланирован на 11 октября.