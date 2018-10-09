Муж Анны Якуниной не ревнует звезду "Склифосовского" только к Максиму Аверину

Звезд сериала "Склифосовский" Анну Якунину и Максима Аверина в последнее время частенько видят на светских мероприятиях вместе. Однако он – единственный из мужчин – творческих партнеров актрисы, к кому Анну не ревнует ее нынешний муж Алексей.

До встречи с ним, которая произошла после спектакля в "Сатириконе", у Анны было несколько попыток устроить свою женскую судьбу счастливо, но удалось это не сразу.

Первой большой любовью Анны стал однокурсник по ГИТИСу Владислав Гандрабура, но страстные отношения прекратились после того, как Якунина узнала об измене любимого мужчины.

На третьем курсе у Анны возникли взаимные чувства с другим однокурсником — Сергеем Стегайловым. Якунину покорило то, что он был очень образован, эрудирован.

На четвертом курсе Анна родила дочь Анастасию. Чтобы прокормить семью она после спектаклей танцевала полуголая в клубе, а муж тем временем лежал на диване, вспоминает актриса.

Тут и начались их разногласия. Однако развестись Якунина решилась только после того, как в ее жизни появился Алексей.

Они поженились, когда Анна была уже на восьмом месяце беременности, а в 1996 году у супругов родилась дочь Маруся.

Актриса признается, что муж до сих пор не привык к особенностям актерской профессии, и частенько ее ревнует к партнерам по фильмам и спектаклям.

О том, почему муж не ревнует ее к Максиму Аверину, кто он для Анны? Как актриса пережила предательство своей первой любви? Почему сбежала из Вагановского училища, куда ее отправили учиться на балерину, и почему ушла из "Сатирикона"?

О семье, поисках себя в профессии и женских секретах Анна Якунина рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".