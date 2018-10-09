Белорусские таможенники предотвратили вывоз пейзажа кисти Саврасова

Две старинные картины, одна из которых принадлежит кисти известного русского пейзажиста Алексея Саврасова, обнаружены белорусскими таможенниками в поезде, следовавшем из Киева в Санкт-Петербург.

Работы были спрятаны в служебном купе проводника за холодильником. Эксперты уже дали заключение, что картины подлинные и относятся к категории культурных ценностей. Рыночная стоимость пейзажа Саврасова составляет не менее 40 тысяч долларов. Вторая картина написана в 1924 году художником Виктором Зарубиным и также может быть интересна коллекционерам, сообщает телеканал "Россия 24".

Кому принадлежат картины, и как они оказались в поезде, сейчас выясняют правоохранительные органы.