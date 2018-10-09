РЖД: автомобильный мост не мог обрушиться из-за прохода под ним тяжелого состава

Заявлять, будто мост на железнодорожной станции "Свободной" мог обрушиться из-за тяжелого грузового поезда, как минимум непрофессионально. Так в РЖД прокомментировали слова представителя компании "Новотранс". Он предположил, что путепровод мог развалиться от вибрации, которая возникла из-за движения большого состава, тем более что мост был построен еще в восьмидесятых, пишет агентство РИА Новости.

В Российских железных дорогах, в свою очередь, отметили, что на видеозаписи, опубликованной в сети интернет, отчетливо видно: мост начал рушиться после того, как на него въехал грузовой автомобиль. Кроме того, Амурская область находится в зоне сейсмической опасности. Подобные сооружения должны выдерживать землетрясения до 8 баллов, вибрация от поезда им повредить просто не способна.

По мнению представителя РЖД, заявление компании "Новотранс" напоминает попытки использовать ЧП для дискредитации конкурентов, что можно расценить как нарушение деловой этики.

Напомним, сегодня на станции "Свободный" обрушились два пролета автомобильного моста. Пострадал один человек – водитель грузовика. Кроме того, обломки упали на вагоны, которые принадлежат компании "Новотранс". Местная прокуратура начала проверку.