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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 21 минута назад

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9 октября 201814:45

Кокорина и Мамаева допросят в полиции

В связи с двумя потасовками, главными фигурантами которых предположительно стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, правоохранительные органы направили им повестки о вызове на допрос, сообщает "Интерфакс".

Двум футболистам клубов "Краснодар" и "Зенит" сегодня направят повестки в отдел МВД "Пресненский". В случае неявки на допрос Кокорина и Мамаева обещают доставить принудительно.

Бывших игроков сборной России обвиняют в дебоше в одном из столичных кафе и избиении посетителя, который оказался сотрудником Минпромторга. Также незадолго до этого они напали и избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который сделал компании замечание за неадекватное поведение.

 

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